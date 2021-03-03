Рязань, , 10:18 — REGNUM Административный надзор сроком на шесть лет установлен по решению суда в отношении жителя Рязанской области Виктора Мохова, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина предполагает проживать в своём доме в городе Скопине.

Виктор Мохов, осуждённый за тяжкие преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, освободился 3 марта из исправительной колонии в Саратовской области. Он намерен вернуться в свой дом в Скопине.

«Учитывая сведения о личности осуждённого, характере и степени опасности, совершённых им преступлений, его поведение в период отбывания наказания, для предупреждения совершения Виктором Моховым противоправных деяний суд установил в отношении него административные ограничения на шесть лет. Контроль за соблюдением ограничений возложен на орган внутренних дел по месту его проживания», — сообщили в полиции.

В исправительной колонии строгого режима по приговору Скопинского городского суда Рязанской области с учётом изменений, внесённых постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, Виктор Мохов провёл 16 лет 10 месяцев.

Прозвище «скопинский маньяк» преступник получил за похищение в Рязани двоих девушек 14 и 17 лет. Мохов изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.

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