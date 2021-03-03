Стокгольм, , 10:14 — REGNUM В стратегической игре Crusader Kings 3 появится возможность заниматься поэзией. Об этом 3 марта сообщает издание Eurogamer.

Стихотворения в Crusader Kings 3 будут создаваться путём объединения какой-либо актуальной проблемы с одной из пяти тем: романтикой, ссорами, наследием, некомпетентностью и трауром. Персонажи-поэты смогут посылать получившиеся произведения своим соратникам и врагам, чтобы как-то повлиять на них.

Например, романтическое или траурное стихотворение может успокоить другого персонажа и улучшить отношения с ним. А наиболее грустные и неудачные произведения можно использовать для пыток — чтобы увеличить уровень стресса у пленника.

Напомним, Crusader Kings 3 — это игра в жанре глобальной стратегии, разработанная шведской студией Paradox Development Studio. Её релиз состоялся 1 сентября 2020 года.

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