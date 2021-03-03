Салехард, , 10:13 — REGNUM В школах Ямала апробируют российскую информационно-коммуникационную платформу «Сферум» для проведения дистанционных уроков. В феврале-марте 2021 года к платформе подключатся более 40 школ региона, сообщает пресс-служба главы региона.

Платформа «Сферум» способна поддерживать групповые видеоконференции численностью до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана.

Заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов отметил, что все школы региона обеспечены интернетом. Все учителя и школьники бесплатно подключены к платформам «Яндекс.учебник», «Учи.ру», Skyeng, Мобильное электронное образование, «Якласс», «Физикон», «Фоксфорд», «Открытая школа», «Глобаллаб», Native class.