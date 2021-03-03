Соледар, ДНР, 3 марта 2021, 10:21 — REGNUM Украинские формирования открыли миномётный огонь по району, в котором расположен посёлок Ленинское, на юге ДНР. Об этом сообщили 3 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На место выехали члены представительства ДНР в СЦКК для фиксации последствий обстрела.
Позже в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что защитникам Донбасса дано разрешение вести ответный огонь:
В СЦКК рассказали, что за минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 105 единиц боеприпасов, включая мины калибра 82 мм и гранаты из станкового гранатомёта АГС.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил сомнение, что Украине каким-то образом удастся изменить Минские соглашения.
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