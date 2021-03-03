Москва, , 10:12 — REGNUM Концерн «Созвездие» из дивизиона государственной корпорации «Ростех» получил ещё одну судебную претензию от Минобороны России. Многомиллионный иск поступил в арбитраж Москвы, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск министерства к АО «Концерн «Созвездие», которое базируется в Воронежской области, подан в суд 1 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 13 312 715,33 рубля. Детали пока не сообщаются.

Напомним, в январе 2021 года министерство уже обращалось с финансовым иском к «Созвездию», требуя взыскать с него более 12,2 млн рублей. Сумма фигурировала как неустойка по госконтракту от 2018 года. Заседание по этому спору назначено на 23 марта 2021 года.