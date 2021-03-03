Оренбург, , 10:12 — REGNUM В Оренбурге после прокурорских проверок возбуждено административное производство в отношении подрядчика, который сорвал сроки ремонта кровель домов, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что в марте 2020 года между ООО «САФ» и Фондом модернизации ЖКХ Оренбургской области был заключен договор на выполнение работ по капремонту кровель многоквартирных домов. Согласно условиям контракта, работы должны были завершиться до 22 июля 2020 года. Однако свои обязательства подрядчик в срок не исполнил.

В адрес директора дважды вносились предписания. Но они не исполнялись, как показали результаты очередной прокурорской проверки, проведенной в ноябре 2020 года.

За неисполнение обязательств по контракту юридическому лицу и его руководителю назначены штрафы в размере 3 млн рублей и более 160 тыс. рублей соответственно. В настоящее время ремонт кровель домов в городе завершен.