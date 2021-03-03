п. Парголово, , 10:25 — REGNUM Уличный преступник отобрал дорогостоящий смартфон у молодой женщины в Парголово на севере Петербурга. Как оказалось, злоумышленник, работающий санитаром, ранее был неоднократно судим.

С заявлением об ограблении 31-летняя жительница обратилась в полицию Выборгского района Петербурга лишь спустя два дня, 2 марта. По словам потерпевшей, 28 февраля около 9 часов утра у дома 20/1 по Толубеевскому проезду неизвестный преступник с применением физической силы отобрал у нее мобильный телефон стоимостью 50 тыс. рублей и скрылся.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 14/1 по Толубеевскому проезду в Парголово по подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний санитар медицинского учреждения, который ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, согласно Уголовному кодексу РФ, мужчине грозит наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей.