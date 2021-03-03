Москва, , 10:10 — REGNUM Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов и Евросоюза являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», — сказала Захарова в эфире программы «Полный контакт».

По её словам, в ЕС и США «внутри передрались — и за деньги, и за сферы влияния, они сейчас говорят России: «Ориентируйтесь на нас, делайте как мы, мы делам правильно, а вы не правы».

«Реалистичный взгляд — вот что необходимо», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных официальных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры попали, в частности, руководители Следственного комитета Александр Бастрыкин, Генпрокуратуры Игорь Краснов и ФСИН Александр Калашников, а также заместители министра обороны России.

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