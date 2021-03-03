Сеул, , 10:14 — REGNUM Власти Южной Кореи расследуют две смерти пожилых людей после проведения им вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 3 марта сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения страны.

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Уточняется, что первый случай произошёл в городе Коян с пациентом в возрасте старше 50 лет, которому поставили прививку 26 февраля. Утром 2 марта он был госпитализирован, а утром 3 марта умер.

Второй пациент в возрасте старше 63 лет скончался через четыре дня после прививки в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо.

Отмечается, что южнокорейские власти расследуют данные летальные случаи на возможность их связи с проведением вакцинации препаратом AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом нового типа.