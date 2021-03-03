Братислава, , 10:09 — REGNUM Решение премьер-министра Словакии Игоря Матовича приобрести российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без её предварительной регистрации в Евросоюзе для дальнейшего использования в республике не вызвало одобрения у президента страны Зузаны Чапутовой. Глава республики раскритиковала его.

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха», — заявила Чапутова в эфире Словацкого радио.

По её словам, такой шаг «можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан». При этом политик заявила, что уважает решение жителей Словакии, пожелавших привиться вакциной «Спутник V», однако подчеркнула, что не будет пропагандировать использование вакцин, не прошедших процесс регистрации в Евросоюзе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно, что власти Словакии одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Словакия стала уже 39-й страной в мире и второй после Венгрии страной Европейского союза, одобрившей применение российской вакцины.

Отмечается, что Братислава решила начать закупки «Спутник V», не дожидаясь его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), поскольку «не может тратить время впустую, когда вакцины в стране не хватает, а десятки граждан ежедневно умирают от COVID-19».