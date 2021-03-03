Москва, 3 марта 2021, 10:08 — REGNUM В связи с юбилейным, пятисотым, заседанием Совфеда гимн перед заседанием исполнил хор Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Открывая заседание, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила сенаторов с юбилейным, пятисотым заседанием верхней палаты парламента.
По традиции перед заседанием звучит запись гимна Российской Федерации. В этот раз гимн РФ исполнил имени Александрова акапелла.
«Пятисотое заседание — событие нерядовое, торжественное», — отметила Матвиенко.
Она передала поздравление президента РФ Владимира Путина и пожелания успехов в работе.