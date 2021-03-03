Хельсинки, , 10:18 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская передвигается по Хельсинки в охраняемом кортеже из трёх автомобилей. Она остановилась в отеле President, сообщает 3 марта РИА Новости.

Тихановская находится в Финляндии с 1 по 4 марта, её уже принял президент Саули Ниинистё. Запланированы встречи оппозиционерки с премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.

Кортеж, в котором передвигается по финской столице Тихановская, состоит из седана Audi A7, минивэна Mercedes и микроавтобуса Volkswagen. Все автомобили относятся к бизнес-классу. Сопровождают белорусскую оппозиционерку несколько помощников и по меньшей мере четыре охранника.

Проживает Тихановская в отеле President сети Sokos, который находится в центре города рядом с финским парламентом. На 4 марта намечена поездка Тихановской в Португалию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет Белоруссии передал в генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской.

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