Ярославль, 3 марта, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Потерпевший по громкому «ярославскому делу» о пытках в колонии Евгений Макаров вновь задержан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Евгений Макаров (слева)

Макаров задержан в Ярославской области по подозрению в краже. Он может быть причастен к кражам велосипедов, совершённых группой лиц. Возбуждено уголовное дело.

Дело, по которому Макаров являлся потерпевшим, стало самым громким делом о насилии в местах лишения свободы в современной России. В 2017 году сотрудники колонии № 1 Ярославля жестко избили осуждённого Макарова. Уголовное дело было возбуждено только после публикации шокирующего видео издевательств, которые журналисты назвали пытками.

По «ярославскому делу» были осуждены 11 сотрудников ФСИН, ещё двое оправданы. Сам Макаров был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он провёл в местах лишения свободы 5 лет и освободился в 2018 году.

И вот герой громкого уголовного дела вновь оказался за решёткой. Официальных комментариев по этой информации пока нет. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.