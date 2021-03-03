Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга должна увеличиться до 35 рублей, заявил руководитель одной из городских транспортных компаний журналистам.

Глава фирмы напомнил, что последний раз проезд в городе подорожал в 2017 году. С тех пор повысилась цена на топливо и запчасти, также индексировались зарплаты водителям.

«Думаю, чтобы перевозчики могли нормально существовать, стоимость проезда должна быть в пределах 35 рублей», — цитирует руководителя компании портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии допустили, что поезд в общественном транспорте подорожает к 2022 году.

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