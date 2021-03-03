Афины , , 10:09 — REGNUM Денежные резервы Греции на конец 2020 года составляли 34,5 миллиарда евро. Об этом свидетельствует балансовый отчет Банка Греции, опубликованный 1 марта.

В частности, депозиты правительства в Банке Греции составили 24,1 миллиарда евро в декабре по сравнению с 29,1 миллиарда в октябре, 28,2 миллиарда в сентябре, 26,6 миллиарда в августе и 25,3 миллиарда в июле, чему способствовала серия выпусков облигаций, в значительной степени компенсировавшая финансовые затраты на меры поддержки, осуществляемые правительством для оказания помощи домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от пандемии.

Греческое государство также имеет депозиты на сумму 10,4 миллиарда евро в коммерческих банках.