Москва, , 10:05 — REGNUM Министерство юстиции России признало возглавляемый личным окулистом Алексея Навального Анастасией Васильевой псевдопрофсоюз медицинских работников иностранным агентом, сообщил источник, близкий к ведомству.

Источник уточнил, что в деятельности организации усматривается ряд нарушений, по совокупности которых организация признается иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 19.06.2015 и включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Организация занимается политической деятельностью с вовлечением в нее несовершеннолетних, при этом средства для ее функционирования поступают из-за рубежа», — указывает источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организация, возглавляемая Анастасией Васильевой, регулярно провоцировала скандалы, нарушала работу медучреждений в Москве и Вологде, а также распространяя заведомо недостоверную информацию о работе больниц.

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По сообщениям СМИ, ранее Анастасия Васильева активно выступала против проведения акций «Бессмертного полка» и голосования по поправкам в Конституцию, аргументируя это коронавирусной опасностью. Однако при этом она активно призывала граждан к участию в массовой несанкционированной акции протеста, и является фигурантом уголовного дела по обвинению в нарушении санитрано-эпидеомилогических норм.

По данным СМИ, имеются также основания полагать, что Анастасия Васильева может быть замешана в хищении порядка 2 млн рублей посредством закупки средств индивидуальной защиты в российские больницы по завышенным ценам на средства, собранные в виде пожертвований.