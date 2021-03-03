Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге злоумышленник стрелял из пневматики по окнам квартиры женщины-врача. Возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что по окнам квартиры дома 17 на Зверинской улице в Петроградском районе города стрелял неизвестный, поступило от 40-летней женщины-врача офтальмологического центра 2 марта в 17:21 мск.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они установили обстоятельства случившегося и задержали 37-летнего соседа заявительницы.

«У мужчины изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый обязан явкой», — уточнили в ведомстве.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», предполагаемым злоумышленником оказался старший пожарный 5-го отряда пожарной охраны, проживающий в том же доме.