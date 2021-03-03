Самарканд, Узбекистан, , 10:03 — REGNUM Соглашение об установлении побратимских связей подписали хоким (глава) Самарканда Бобурмирзо Облакулов и заместитель главы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин, сообщили в пресс-службе администрации Саратова.

Документ подписан 2 марта в рамках визита саратовской делегации в Узбекистан. Соглашение направлено на укрепление связей между представителями бизнеса, а также на развитие сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта.

В частности, совместные проекты запустят школы Саратова и Самарканда, спортивные организации и школы искусств. Стороны также планируют совместно развивать туризм.

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