Куала-Лумпур, , 10:02 — REGNUM Малайзия одобрила использование вакцин против коронавируса, произведенных компаниями AstraZeneca и Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

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Генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла заявил, что две компании-производители вакцин из Великобритании и Китая попросят предоставить дополнительные данные о поставках, чтобы гарантировать эффективность и безопасность использования разработанных вакцин.

По его словам, органы здравоохранения также проводят оценку вакцины против коронавируса, произведенной в России, научно-исследовательским институтом Гамалея.

Малайзия стремится к февралю 2022 года привить от коронавируса не менее 80% населения страны, которое составляет около 32 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин попросил распустить парламент, когда проблема COVID-19 будет решена.

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