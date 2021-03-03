Рязань, , 10:05 — REGNUM Житель Рязанской области, получивший прозвище «Скопинский маньяк», вышел на свободу 3 марта. В исправительной колонии в Саратовской области он провёл почти 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.

Виктор Мохов покинул колонию рано утром и на поезде поехал к месту проживания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. После освобождения за мужчиной на шесть лет установят надзор, ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Дважды в месяц он будет приходить в полицию для регистрации.

В 2000 году слесарь похитил в городе Скопин двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года — всё это время Мохов морил девушек голодом, избивал, насиловал, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Одна из невольниц дважды рожала от преступника в заточении и он отбирал у неё детей.

Освободить девушек удалось случайно в 2004 году — они смогли передать записку. «Скопинского маньяка» суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима.