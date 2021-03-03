Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM У берегов Камчатки, где в эти дни действует тихоокеанский циклон, в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По прогнозам синоптиков, ночью 4 марта в Тихом океане в районе Алеутского муниципального округа высота волн достигнет 8−9 метров, а затем опасное волнение распространится в Берингово море. Шторм продлится до конца дня 5 марта.

«Населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет», — уточнили в ведомстве.

Но судам в указанном районе необходимо принять меры повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке действует тихоокеанский циклон. Региональный противолавинный центр объявил предупреждение о лавинной опасности с 3 по 5 марта.