Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге возле здания одного из детских садов найден труп мужчины. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, он ранее работал охранником. Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило в полицию около 7:00 по местному времени от бригады скорой помощи.

Личность погибшего установлена. Им оказался гражданин 1970 года рождения. Мать мужчины пояснила стражам порядка, что он не ночевал дома. Отметим, по предварительным данным силовиков, смерть не связана с криминалом.