Аян, 3 марта 2021, 10:03 — REGNUM Референдум в Аяно-Майском районе Хабаровского края по вопросу строительства крупнейшего метанолового завода всё-таки состоится, пишет телеграм-канал «Ерофей Хабаров».
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Кроме того уточняется и цена вопроса — референдум властям обойдётся в 500 тыс. рублей.
Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу собрания депутатов Аяно-Майского района и отменил решение нижестоящей инстанции об отмене назначенного на 21 марта 2021 года голосования о судьбе строительства метанолового завода.
Правда, пока не известна новая дата референдума. 21 марта ещё не оспорено в суде.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедший суд по поводу проведения референдума в Аяно-Майском районе отказал местным депутатам и активистам-экологам в его организации. При этом буквально через несколько дней решение было изменено, что сильно усложнило процедуру обжалования.