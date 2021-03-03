Киев, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 7235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 3 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 3486 человек, 185 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 1983 человека вакцинировались.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Ивано-Франковской области — 655 и 640 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине заразились 1 млн 364 705 человек, 26 397 случаев завершились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцина от китайской компании Sinovac может прибыть на Украину с опозданием.

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