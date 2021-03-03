Станислав Тарасов, 3 марта 2021, 11:42 — REGNUM Между Турцией и Ираном разразился политико-дипломатический скандал на иракском направлении. Спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбоуси призвал послов Ирана и Турции уважать суверенитет Ирака и не вмешиваться в его внутренние дела. Дело в том, что посол Ирана в Ираке выступил с заявлением, в котором призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана свернуть военное присутствие на территории Ирака и соблюдать международные границы. Он отметил, что «турецкие силы не должны являть собой угрозу для иракской территории, а безопасность территорий Ирака предоставить исключительно национальным силам». В ответ Анкара вызвала в МИД иранского посла в Турции Мохаммеда Феразменда, которому, как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu, было заявлено, что «Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия».

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси

На этом, казалось бы, инцидент можно было считать исчерпанным. Но затем последовало заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с более широким географическим охватом. Он указал, что Тегеран «отвергает военное присутствие Турции в Сирии и Ираке» и считает «политику Анкары в отношении Дамаска и Багдада ошибочной». В чем дело и почему именно сейчас на этом треке стали обостряться ирано-турецкие отношения? Ведь Турция уже не первый год осуществляет военные операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает «террористической», а на севере Сирии поддерживает сирийскую оппозицию и открыто выступает против Дамаска? В то же время Анкара и Тегеран участвуют в астанинском процессе по сирийскому урегулированию. Причин несколько, они не очевидны, хотя эксперты высказывают несколько версий.

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф
European External Action Service

Первая: Анкара совершает действия упреждающего характера, полагая, что президент США Джо Байден станет более активно разыгрывать в регионе «курдскую карту» с опорой на Иракский Курдистан, где она пытается закрепиться. Вторая версия: у Анкары появились подозрения, что Тегеран вступил в сотрудничество с частью РПК, хотя ранее Анкара и Тегеран объединяли свои усилия, чтобы оказать давление на Эрбиль, и наносили скоординированные военные удары по курдским военным формированиям, укрывшимся в районе тройной границы между Ираном, Ираком и Турцией. Теперь турецко-иранское партнерство, похоже, стало сталкиваться с препятствиями из-за конфликта в Синджаре, считающемся не только исторической родиной езидов, но и зоной интересов проживающих там туркоманов, которые ориентируются на Турцию и вынашивают идею создания своей автономии в Ираке.

Туркомания на немецкой карте Османской импери
Туркомания на немецкой карте Османской импери

По разным данным, их только в Ираке насчитывается от 600 тысяч до 3 миллионов человек. Это потомки переселенных в Междуречье в Средневековье колонистов, представителей тюркоязычных племен для защиты завоеванных турками-османами арабских и курдских территорий вдоль коммуникационных линий и крепостей в приграничье. Эта историческая особенность во многом и предопределяет сегодняшнее положение данного меньшинства. Их «ареал проживания» протянулся с севера на юг от города Талль-Афар на севере до деревень провинции Дияла на юге, включая такие «культовые» для них и курдов города, как Мосул и Эрбиль. Особенно много их было в провинциях Найнава, Киркук и Дияла. Опираясь на них, Анкара рассчитывает хоть как-то нейтрализовать значение курдского фактора.

Мосул
Мосул
Sgt. Michael Bracken

Наконец, есть третья версия, которая уже не выглядит экзотической. После успешной для Азербайджана карабахской войны, в которой Анкара оказала активную поддержку Баку, в так называемом Иранском Азербайджане стало заметно расти влияние Турции — и эта проблема становится стресс-тестом для отношений Турции и Ирана. Некоторые эксперты допускают, что, Эрдоган собирается превратить Иранский Азербайджан в аналог Карабаха. В Тегеране подозревают, что Эрдоган намерен создать на Большом Ближнем Востоке «коалицию стран и народов тюркского мира». Теперь перед Ираном стоит задача по активизации процессов формирования и укрепления централизованно управляемой шиитской и фарсиязычной нации с креном в сторону «персидского» национализма.

Карта преобладающих языков иранской ветви в разных частях Ирана
Карта преобладающих языков иранской ветви в разных частях Ирана
Worldmaper

Вот почему для объяснения нынешних противоречий между Ираном и Турцией одних общих общеполитологических рассуждений недостаточно. Выпирает историческая матрица региона, которая после Ирака, Ливии и Сирии потенциально грозит и дезинтеграцией Ирана. Исторически сложилось так, что османо-сафевидский раскол был результатом соперничества двух тюркских династий, которые, соответственно, исповедовали суннитский ислам и шиитский суфизм. В современной истории Турция и Иран проходят тот же путь, точнее, их выталкивают на эту колею. При этом Анкара и Тегеран воспринимают конфликты в Ираке и в Сирии в качестве возможности усилить свое региональное влияние, разыгрывая самые разные «карты».

Правда, сирийский кризис, с одной стороны, подтолкнул Иран и Турцию в сторону совместной борьбы с общими угрозами, с другой, обнажил исторические проблемы, которые становятся аргументами в современной реальной политике. Но две страны потенциально нависают над пропастью фрагментации, противодействие которой требует объединения их усилий. Получится ли? Ведь пока они, имея военное присутствие в Ираке и в Сирии, используют их как поле битвы для продвижения своих региональных интересов.