Рогла, , 09:59 — REGNUM Российские сноубордисты выиграли две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды на чемпионате мира в параллельных дисциплинах. Соревнования прошли в Рогле (Словения).

Первое место в параллельном гигантском слаломе занял Дмитрий Логинов и стал трехкратным чемпионом мира. Ещё один представитель России Андрей Соболев завоевал бронзу. Кроме того, Логинов взял бронзу в параллельном слаломе.

В женском зачете 17-летняя спортсменка София Надыршина заняла второе место в гигантском слаломе, а затем стала победительницей в параллельном слаломе.

Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачёте. По одному золоту, серебру и бронзе завоевали сноубордисты из Австрии и Германии.