Пенза, , 10:06 — REGNUM В Пензе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту травмирования шести человек в результате взрыва газового баллона и пожара в административном здании.

По подозрению в нарушении требований охраны труда задержали 46-летнего жителя Пензы, который фактически занимался бизнесом от имени индивидуального предпринимателя. В октябре 2020 года, по версии следствия, мужчина арендовал помещение в нежилом здании по улице Калинина, где организовал пекарню.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Свою вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе около 15 часов (мск) 28 февраля в арендуемом индивидуальным предпринимателем помещении нежилого здания по улице Калинина произошел хлопок газа и пожар в здании, где было организовано производство хлебобулочных изделий. Находившиеся в помещении три женщины (26, 35 и 60 лет), двое мужчин (24 и 46 лет), а также 3-летняя девочка с ожогами и иными травмами были госпитализированы в медучреждения.

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