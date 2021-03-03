Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбурге из-за снегопада коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

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В ночь на 3 марта на городских дорогах работы по расчистке от снега и обработке проезжей части песко-соляной смесью выполняли 70 единиц спецтехники. На полигон вывезено 7 тысяч кубометров снега.

Сейчас в муниципалитете продолжаются работы по ликвидации снежных заносов. На дорогах работают 60 спецмашин.

По данным управляющих компаний, в уборке снега во дворах задействованы 1107 дворников и 80 единиц техники.

Напомним, в Оренбуржье бушует метель, идет снегопад. В Оренбурге 3 марта, согласно метеопрогнозу, температура воздуха составит 0…-2°C. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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