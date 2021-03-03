Уфа, , 10:00 — REGNUM Мужчину подозревают в нападении на сотрудника полиции в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной версии, в г. Октябрьском 62-летний мужчина и его 31-летний приятель в комнате общежития распивали алкогольные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились. Сотрудники правоохранительных органов считают, что подозреваемый ударил 31-летнего гостя холодным оружием, затем вызвал бригаду скорой помощи.

По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемый оказал сопротивление сотруднику полиции, который прибыл на место происшествия. Сотрудник полиции отразил нападение: подозреваемый был задержан.

«Теперь горожанину предстоит ответить за причинение ранения своему знакомому. Также по факту нападения на сотрудника полиции материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета», — сообщает пресс-служба ведомства.

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