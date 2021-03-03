Тбилиси, , 09:57 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 25 349 исследований на SARS-CoV-2 выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 271 739 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 265 805 победили инфекцию, в том числе 119 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3541 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1477 пациентов, в оборудованных гостиницах — 151. На карантине находятся 258 человек.

Согласно официальным данным на 2 марта, в Грузии за сутки выявили 461 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 22 900 тестов. Выздоровевшими врачи признали 163 человека.

Стоит отметить, что в Грузии планируется начать массовую вакцинацию во второй половине марта. Ранее в минздраве сообщали, что население начнут прививать в феврале, но поставка вакцины была сорвана.

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