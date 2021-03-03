Москва, 3 марта 2021, 09:55 — REGNUM В Москве накануне Международного женского дня 8 марта стартует образовательная программа, посвященная женскому предпринимательству, сообщается на портале мэра столицы.
Начинающим бизнес-леди расскажут, как продумать идею для стартапа, превратить хобби в успешный бизнес-проект. Предлагается прослушать онлайн-курс и узнать о нюансах ведения бизнеса.
Образовательная программа для предпринимательниц Москвы начнется 4 марта с форума «Женский бизнес», где выступят успешные представительницы бизнеса. Отмечается, что все мероприятия программы бесплатные.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве со 2 марта стартовала акция «Вам, любимые» — на улицах женщинам будут дарить цветы.
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