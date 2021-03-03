Барнаул, , 09:54 — REGNUM Для Алтайского края тема малого и среднего предпринимательства — тема номер один. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил 2 марта во время встречи с предпринимателями Алтайского края в Новоалтайске — городе, получившем статус территории опережающего социально-экономического развития. Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на встрече обсуждались новые способы поддержки бизнеса с самими предпринимателями.

Максим Решетников проинформировал, что недавно правительство запустило новую программу кредитования ФОТ 3.0.

«Программой ФОТ 3.0 смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей с 1,5 млн работников. Заёмщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес.

Заявки для заёмщиков по программе ФОТ 3.0 будут приниматься с 9 марта по 1 июля. Уже вчера, 1 марта, начался приём документов от банков, которые хотят стать участниками программы», — пояснил министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, визиты в Алтайский край и Республику Алтай правительственной делегации связаны с разработкой индивидуальных программ для десяти территорий, признанных «проблемными». Туда включили и «два Алтая».

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