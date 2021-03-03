Петропавловск-Камчатский, , 09:52 — REGNUM На Камчатке действует тихоокеанский циклон. Региональный противолавинный центр с 3 по 5 марта объявил предупреждение о лавинной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Самопроизвольный сход снежных лавин возможен в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Циклон подошёл к берегам Камчатки 3 марта. В течение дня в Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском, Усть-Камчатском, Елизовском, Быстринском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах и Алеутском муниципальном округе шёл снег от слабого до умеренного. Порывы ветра не превышают 30 м/с.

Тихоокеанский циклон смещается к северным районам края и продолжит влиять на погоду в регионе до конца дня 4 марта. На севере Камчатки прогнозируется сильный снег, метель. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а на восточном побережье — до 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии весна началась с крепких морозов. В десяти населённых пунктах Якутии 3 марта отмечается температура воздуха — 45 градусов и ниже.