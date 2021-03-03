Москва, , 09:52 — REGNUM Для экспорта продукции нужны оригинальность и качество, заявил 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Рассказывая в личном блоге о выросшем на 31% в 2020 году московском экспорте, мэр перечислил проекты, нашедшие покупателей на зарубежных рынках. Среди них — леденцы из натуральных ингредиентов, детская косметика, техника для производства крафтового шоколада, платформа для распознавания шахматных партий, а также терминалы для оплаты картами и смартфонами.

«Экспорт — это несложно. Необходимы оригинальная идея и качественный продукт», — отметил мэр.

При этом он пообещал помощь правительства Москвы доставить товар в любую точку мира.