Кызыл, , 09:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Тувы договорилось с Россельхозбанком об открытии кредитной линии на лизинговый закуп сельхозтехники под 5% годовых. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, воспользоваться кредитом смогут местные фермеры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Но низкая стоимость кредита — еще не всё. Тем, кто войдет в программу, министерство сельского хозяйства республики погасит половину стоимости приобретаемой техники», — отметил он.

Причём, деньги начнут поступать не потом, когда фермер расплатится с банком, а сразу после заключения договора с банком. Это позволит ему первую половину кредитного срока работать на новой технике и копить деньги на расчёты по своей доле лизинга.

Как отмечается, в республику уже завезли более полутора сотен комбайнов, тракторов, сеялок и другой техники. Портфель заявок от аграриев составляет уже 175 млн рублей.