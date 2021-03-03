Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Весеннюю солнечную погоду в Санкт-Петербурге ближе к вечеру 3 марта испортит холодный атмосферный фронт, из-за которого во второй половине дня в среду в городе и в Ленинградской области пойдет снег. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в первую половину дня 3 марта погодная ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором далекого циклона, а ближе к вечеру ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.

«Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня пройдут небольшие осадки», — уточнил он.

Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует вечером небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Он также будет идти ночью и днем 4 марта. Температура воздуха будет постепенно снижаться.

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