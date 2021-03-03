Афины , , 09:56 — REGNUM Институциональная основа в Греции для морских ветроэлектростанций и хранилищ энергии будет готова к июню 2021 года. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на онлайн-конференции «Форум голубой экономики: путь к зеленому восстановлению» 2 марта.

Это будет включать вопросы лицензирования, установки и подключения к электросети, гарантированную предсказуемость инвестиций.

Морские ветряные электростанции также могут быть объединены с производством «зеленого» водорода, сказал министр, добавив, что Греция будет готова принимать инвестиции как для морских ветряных электростанций, так и для плавучих солнечных панелей уже в ближайшие месяцы.