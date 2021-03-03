Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Ситуация с правами беженцев на подконтрольной США территории Сирии требует пристального внимания мирового сообщества. Об этом представитель России Степан Кузьменков заявил в ходе неформального заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённого правам человека в Сирии.

Кузьменков подчеркнул, что международному сообществу следует озаботиться тем, насколько соблюдаются права человека, права женщин и детей в лагерях беженцев. США как «оккупирующая сила» несут всю ответственность за обстановку на подконтрольных им территориях.

Ранее в межведомственных координационных штабах России и Сирии заявили, что США оказывают давление на ООН, чтобы получать гуманитарную помощь для сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», а затем направлять её боевикам.

«При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», — говорится в заявлении, опубликованном Минобороны РФ.

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