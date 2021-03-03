Соединённые Штаты Америки, , 09:47 — REGNUM Соединённые Штаты готовы встретиться с Ираном, чтобы осудить дальнейшие шаги по взаимному возвращению к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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При этом он подчеркнул, что это «не может произойти без участия всех сторон в конструктивной дипломатии».

«Мы по-прежнему готовы возобновить конструктивную дипломатию, чтобы помочь добиться взаимного возвращения к соблюдению обязательств по СВПД. Мы планируем быть в тесном контакте с нашими партнерами по группе «пять плюс один», и безусловно, с нашими европейскими партнерами, входящими в группу «пять плюс один», — подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что со стороны Вашингтона «эта конструктивная дипломатия будет тщательно координироваться с европейскими партнерами и союзниками» США.

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«Она будет носить принципиальный характер, будет ясной, и преследовать оду цель — гарантировать и проследить за тем, чтобы Иран никогда не получит ядерное оружие, установить проверяемые ограничения в отношении иранской ядерной программы», — добавил Прайс.

По его словам, США наметили «путь вперёд значимым образом на двух уровнях: стратегическом и тактическом». В первом случае речь идёт о принципе «соблюдение за соблюдение», во втором — о готовности США принять участие во встрече с Ираном, которую, как посредник, организует Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран сейчас не видит нужды в проведении встречи по ядерной сделке с участием США, которую предложил Евросоюз. К текущему моменту никаких изменений в подходе Вашингтона не произошло, пояснил он.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США по-прежнему готовы к встрече с Ираном по ядерной сделке и некатегоричны в отношении форм такого диалога. По его словам, Вашингтон готов участвовать в конструктивной дипломатии, чтобы все стороны вернулись к соблюдению требований ядерной сделки. При этом возвращение США невозможно без обсуждения деталей между всеми участниками.

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