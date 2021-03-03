Багдад, , 09:50 — REGNUM Военная база «Айн-аль-Асад», находящаяся в западной иракской провинции Анбар и используемая военными США, была обстреляна с использованием ракет. Об этом 3 марта сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в сфере безопасности Ирака.

Уточняется, что, по информации источников, десять ракет упали неподалеку от места базирования военных из международной коалиции.

При этом также отмечается, что в настоящее время другие подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта командующий иранской пограничной службой бригадный генерал Ахамдали Гударзи провел переговоры со своим иракским коллегой о путях укрепления координации пограничников в борьбе с контрабандой оружия и товаров.