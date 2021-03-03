Оренбург, , 09:45 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении начальника муниципального управления строительства и дорожного хозяйства. Чиновница признана виновной в правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ («Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Глава начальник УСДХ городской администрации трижды умышленно не исполнила требования прокурора о предоставлении Журнала авторского надзора за строительством в парке им. В.И. Ленина (Железнодорожников) и на проспекте Парковый, где осуществлялось благоустройство.

Чиновнице назначен штраф в размере 2 тыс. рублей. Постановление судьи не вступило в законную силу.

Напомним, ранее главе УСДХ мэрии Дине Байгеловой УФАС предъявил претензию по поводу подорожавшего на 19 млн рублей ремонта трех дорог. Вопреки нормам законодательства, появилось допсоглашение к контрактам, согласно которому изменились материалы на более дорогостоящие.

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