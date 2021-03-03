Чебоксары, 3 марта, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Жителей Чувашии больше всего волнуют вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунальные и транспортные проблемы. Это следует из первых десятков комментариев, которые опубликованы под постом об объявлении 12 марта очередной прямой линии главы Чувашии Олега Николаева в социальной сети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

По словам руководителя республики, начался «сбор вопросов для подробного обсуждения».

«Постараюсь ответить на все вопросы, кроме анонимных, поэтому прошу вас обязательно указывать свои данные. Самые острые темы обсудим онлайн, что не успеет прозвучать в прямом эфире — будет передано для детальной проработки коллегам», — написал на своей странице Олег Николаев.

Глава республики призвал «при отправке вопросов» представляться и оставлять «контактный телефон для связи». На просьбу указать телефон пользователи напомнили, что «неверно требовать публично указывать личный номер телефона».

За первые сутки поступило несколько десятков обращений. Больше всего вопросов жилищного характера. В частности, пишут дольщики «Оргтехстроя», жалуясь, что «дела стоят на месте».

«Обещанные сроки не соблюдаются… Одни отписки. Никакой определённости», — пишет Дмитрий С., говоря о завершении строительства дома в ЖК «Лазурный».

Многодетная мать из Янтиково, которая шестой год стоит в очереди на получение жилья и вынуждена тратить деньги на аренду, готова «подать уже в суд, чтобы как-то уже помогли по поводу жилья». Обеспокоены неизвестностью в части сроков расселения из аварийного жилья в Красночетайском районе. Жительница Канаша Наталия Г. рассказывает, что в 2009 году их переселили в дом «пятидесятых годов постройки, переведя из административного здания в жилое, пристроив к трём этажам ещё один этаж»:

«Дом весь в трещинах. Жильцы боятся обвала. Неоднократно обращались в разные инстанции, но ничего не меняется».

Поднят вопрос реформы общественного транспорта, который должен коснуться Чебоксарской агломерации. Но на это потребуется более полутора лет, поэтому жители интересуются, что будет сделано уже сейчас, чтобы улучшить пассажирское сообщение и условия транспортного обеспечения.

«Люди вынуждены продолжать ездить в скотских и абсолютно невыносимых условиях, и, очевидно, требуется какая-то временная мера, которая сделает ситуацию с транспортом немного легче. Например, осенью прошлого года обещали открыть новый временный маршрут, который должны были обслуживать большие автобусы. Это так и не было сделано… Сейчас наш общественный транспорт — это транспорт для бедняков, это транспорт для тех, у кого нет своей машины», — считает Артём П.

По его мнению, чтобы «создать надёжный транспортный каркас наших городов, требуется большая политическая воля — без неё ничего не выйдет, потому что сопротивление перевозчиков и даже жителей будет большим».

Ряд вопросов касается благоустройства Чебоксар — в частности, расчистки малых рек, возврата «Заволжью» статуса природного парка, присвоения парку культуры и отдыха «Лакреевский лес» статуса особо охраняемой природной территории, обустройства горнолыжных спусков.

Вопросы будут приниматься до 10 марта.