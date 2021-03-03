Кишинёв, , 09:46 — REGNUM В Молдавии члены движения «Солидарные родители» анонсировали в Кишинёве на 5 марта акцию протеста против дистанционного образования. Объявление об этом было опубликовано на странице организации в соцсети Facebook.

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Организаторы выступают против дистанционных способов образования и требуют вернуть очное обучение в школах. Провести акцию планируется возле входа в здание правительства республики. Начало — в 13:00 по местному времени (14:00 мск).

«Мы против онлайн-уроков! Дети в школе — родители на работе!» — говорится в описании акции.

Стоит отметить, что в Молдавии наблюдается рост темпов распространения коронавируса, инфекционные отделения больниц переполнены пациентами с COVID-19. В рамках профилактики пандемии в республике все учебные заведения переведены на дистанционное обучение с 1 марта.

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