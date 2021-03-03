Париж, , 09:44 — REGNUM Экс-глава Франции Николя Саркози заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента страны в 2022 году. Об этом он сообщил в интервью газете Le Figaro.

«Я говорил, что не буду кандидатом на предстоящих президентских выборах, и я подтверждаю это», — сказал Саркози.

Он подчеркнул, что всё еще является членом своей политической партии и не оставит её.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Бывшего главу государства приговорили к трём годам лишения свободы, в том числе к двум годам условно.

Ранее стало известно, что тюремный срок в Саркози может быть заменён на домашний арест. Контролировать такой вид наказания будут с помощью электронного браслета.

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