Якутск, , 09:47 — REGNUM Якутский фильм «Иччи» режисера Костаса Марсана выйдет в мировой прокат. Права на дистрибьюцию купили две компании — TVCO и High Octane Pictures, пишет «Культуромания».

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По мнению кинокомпании Art Doydu, выход мистического триллера в международный прокат — огромное достижение для всей команды.

TVCO не покажет картину в России, Канаде, США и странах СНГ, а High Octane Pictures покажет в США и Канаде.

Премьера «Иччи» состоялась в сентябре 2020 года. Главные роли в фильме сыграли Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев и другие актёры.

Как сообщало ИА REGNUM, Минкультуры РФ и дальше будет поддерживать якутский национальный кинематограф, он имеет колоссальный успех, заявила глава министерства культуры Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Совфеда перед «правительственным часом».