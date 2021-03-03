Уфа, , 09:45 — REGNUM Два ребенка пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Уфе. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД,

Сообщается, что одно ДТП произошло днем 2 марта на ул. Менделеева. Автомобиль «Chevrolet Lacetti», за рулем которого находился 69-летний мужчина, наехал на переходящую дорогу 11-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. Несовершеннолетняя получила травмы. Врачи ей оказали помощь и отпустили домой.

Еще одно ДТП произошло на улице Б. Хмельницкого: 6-летнего мальчика сбил микроавтобус «ГАЗель», под управлением 38-летнего мужчины. Отмечается, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате мальчика доставили в больницу. Автотранспортное средство находилось не на маршруте, поэтому в нем не было пассажиров.

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