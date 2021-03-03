Ташкент, , 09:42 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставит пассажирам скидки на внутренние авиарейсы в честь праздника Навруз, сообщили в пресс-службе компании.

С 20 по 22 марта всем пассажирам предоставят скидку 30%. Школьники, студенты и туристические группы не менее пяти человек смогут купить билет с 40-процентной скидкой.

Пенсионеры, члены одной семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС получат скидку 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев заявил, что авиационные власти республики надеются восстановить воздушное сообщение с Россией в марте-апреле 2021 года.

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