Химки, Московская область, , 09:42 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась со счётом 78:77.

Самым результативным игроком матча стали защитники «Химок» Алексей Швед и Эррик Макколум, набравшие по 22 очка. У «Реала» больше всех набрал защитник Джейси Кэрролл — 15 очков.

«Химки» прервали серию из 17 поражений подряд в Евролиге. Ранее подмосковный клуб потерял шансы на выход в плей-офф.

На сегодняшний день «Химки» занимают 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Реал» идёт на седьмом месте.

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