Джакарта, , 09:41 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что 20% населения может быть введена вакцина против коронавируса до июня 2021 года, сообщает Kompas.

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Министр выразил надежду, что большинство граждан страны получат вакцину до июня этого года, и ещё больше граждан — в июле 2021 года.

Кроме того, власти Индонезии намерены привить от коронавируса 70% населения страны или около 181 млн человек.

Министр также напомнил гражданам страны, что коллективный иммунитет не будет достигнут, если вакцинацию пройдут только 50% населения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезиизаявил, что «британский» штамм коронавируса был ввезен в страну из Саудовской Аравии.

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