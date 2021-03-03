Мариинск, Кемеровская область, , 09:40 — REGNUM Прокуратура кузбасского Мариинска провела проверка по факту нападения собак на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

«В средствах массовой информации в феврале были опубликованы материалы о том, что в с. Суслово Мариинского района собаки покусали десятилетнюю девочку, также указывалось, что такие случаи нападения бродячих собак на детей неединичны. В связи с этим прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой выявлено, что органами местного самоуправления Сусловского сельского поселения ненадлежащим образом реализуются задачи по проведению мероприятий по охране жизни и здоровья людей», — уточнили в прокуратуре.

При этом в администрацию Сусловского сельского поселения неоднократно поступали обращения жителей поселения о безнадзорных собаках. Однако, только после нападения собаки на десятилетнюю девочку, власти поселения обратились в администрацию Мариинского муниципального района по вопросу отлова собак.

Главе администрации Сусловского сельского поселения внесено представление и требование устранить нарушения закона. Оно находится на рассмотрении.

Также материалы проверки направлены в отдел МВД России по Мариинскому району — для проведения доследственной проверки.